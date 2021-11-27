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Национальный школьный дебатный турнир стартовал в столице

27 Ноября 2021 13:00
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Национальный школьный дебатный турнир стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце школьников состоялось торжественное открытие национального школьного дебатного турнира, посвященного празднованию Дня Первого Президента и 30-летия Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК.

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Турнир проходит по инициативе и поддержке Корпоративного фонда «Академия Елбасы» Фонда Нурсултана Назарбаева. Организатором выступил Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования Министерства образования и науки РК.

В турнире принимают участие 34 команды, которые стали лучшими в своих регионах среди более чем 40 тысяч школьников. Регионы представляют команды не только из областных центров, но и из маленьких городов, поселков и даже сел. Это свидетельствует о развитии дискусионных клубов по всей республике. Дебатное движение в Казахстане получило новый импульс для развития.

Юные ораторы по правилам американского парламентского формата в командах правительства и оппозиции будут дискутировать в рамках общей тематики турнира: стратегический и комплексный взгляд на 30-летний путь становления страны и общества.

«Дебаты – это малые шаги, которые в конечном итоге приведут вас к большим победам. В канун 30-летия нашей Независимости, наиболее эрудированные и способные ученики со всех регионов страны собрались в столице. Мы верим, что сегодняшние школьники станут будущими менеджерами перемен и позитивных преобразований. Первый Президент Казахстана – Елбасы создал крепкий фундамент государственности для развития и раскрытия потенциала нашей молодежи», - отметил заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы.

В церемонии открытия также приняли участие управляющий директор КФ «Академия Елбасы» Мұрат Жұманбай, директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК Раиса Шер, директор образовательно-исследовательского центра «R4 Technology & Research Center» Айдын Тусюбжанов и другие общественные деятели.



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#Нур-Султан   #Общество   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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