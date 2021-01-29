Национальный проект «Поколение независимости» разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил ряд задач, стоящих перед Министерством информации и общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия показала важность развития взаимопомощи между людьми в рамках разрабатываемого законопроекта по вопросам благотворительности. Необходимо предусмотреть новые механизмы по стимулированию бизнеса к участию в благотворительных программах», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии ведомства.

В частности, зампремьера упомянул нацпроект «Поколение независимости».

«В рамках 30-летия независимости необходимо разработать национальный проект «Поколение независимости». По нему тоже сегодня есть конкретное предложение, мы поработаем с вами над ним. В рамках нацпроекта предусмотрены конкретные механизмы решения актуальных проблем казахстанской молодежи», - заключил Е. Тугжанов.