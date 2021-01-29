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    12:03, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Национальный проект «Поколение независимости» разработают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил ряд задач, стоящих перед Министерством информации и общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия показала важность развития взаимопомощи между людьми в рамках разрабатываемого законопроекта по вопросам благотворительности. Необходимо предусмотреть новые механизмы по стимулированию бизнеса к участию в благотворительных программах», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии ведомства.

    В частности, зампремьера упомянул нацпроект «Поколение независимости».

    «В рамках 30-летия независимости необходимо разработать национальный проект «Поколение независимости». По нему тоже сегодня есть конкретное предложение, мы поработаем с вами над ним. В рамках нацпроекта предусмотрены конкретные механизмы решения актуальных проблем казахстанской молодежи», - заключил Е. Тугжанов.


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