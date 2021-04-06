Национальный проект «Поколение Независимости» планируют реализовать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – В Казахстане планируют реализовать 12 проектов в сфере молодежной политики. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Координационного совета по развитию молодежных организации при МИОР было отмечено, что планируется реализация Комплексного плана поддержки молодежи на 2021-2025 годы и дальнейшее его дополнение. Министерством финансов предварительно поддержаны 12 проектов и находятся на уточнении бюджета. Реализация Комплексного плана обсуждена на стратегических сессиях МИОР.

В частности, по данным ведомства, запланирована реализация Национального проекта «Поколение Независимости».

На сегодняшний день разработан проект, он включает в себя направления: решение вопросов получения качественного образования для молодежи, решение вопросов трудоустройства молодежи, обеспечение доступного жилья для молодежи, обеспечение удобной навигации действующих мер и инструментов государственной поддержки молодежи.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют законодательное закрепление Индекса развития молодежи.

«Планируется законодательное закрепление Индекса развития молодежи - комплексного показателя эффективности работы местных исполнительных органов в части реализации государственной молодежной политики по пяти основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, трудоустройство, политическое участие и гражданское участие», - пояснил Шахмардан Байманов.