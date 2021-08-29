НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный проект по развитию предпринимательства примут в Казахстане. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов.

«Ежегодно мерами поддержки в рамках «Енбека» охватываются 700 тысяч человек. Это: обучение, трудоустройство, постоянные рабочие места, первое рабочее место. Программа работает с 2017 года. В этом году программа завершается. Учитывая важность и ее эффективность для обеспечения работой, сегодня уже принимается Национальный проект по развитию предпринимательства. Все инициативы в «Енбеке» включаем в Нацпроект, который будет приниматься Указом Главы государства и будут применяться методы проектного управления. Уже есть расчеты на ближайшие пять лет. Мероприятия полностью расписаны», - поделился вице-министр труда.

По его словам, все инструменты проектного управления будем реализовывать со следующего года.

«Новые инструменты по цифровизации, по обучению и иным мерам будут отражены в Нацпроекте. Енбек имеет продолжение в новом формате», - отметил спикер.