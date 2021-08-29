РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 28 Август 2021 | GMT +6

    Национальный проект по развитию предпринимательства примут в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный проект по развитию предпринимательства примут в Казахстане. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов.

    «Ежегодно мерами поддержки в рамках «Енбека» охватываются 700 тысяч человек. Это: обучение, трудоустройство, постоянные рабочие места, первое рабочее место. Программа работает с 2017 года. В этом году программа завершается. Учитывая важность и ее эффективность для обеспечения работой, сегодня уже принимается Национальный проект по развитию предпринимательства. Все инициативы в «Енбеке» включаем в Нацпроект, который будет приниматься Указом Главы государства и будут применяться методы проектного управления. Уже есть расчеты на ближайшие пять лет. Мероприятия полностью расписаны», - поделился вице-министр труда.

    По его словам, все инструменты проектного управления будем реализовывать со следующего года.

    «Новые инструменты по цифровизации, по обучению и иным мерам будут отражены в Нацпроекте. Енбек имеет продолжение в новом формате», - отметил спикер.


    Теги:
    Минтруда РК Бизнес Общество
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!