Национальный проект по развитию нефтегазохимии разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется разработать национальный проект по развитию нефтегазохимии до 2025 года. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поставлена задача принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - сказал Нурлан Ногаев.

Министр пояснил, какая работа будет проводиться для решения этих проблем.

«Планируется разработать национальный проект по развитию нефтегазохимии до 2025 года, что позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов и использованием потенциала в правильном направлении», - добавил Нурлан Ногаев.

В частности, как было отмечено, планируется обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших переделов.

«Предусмотреть отдельное соглашение, подписываемое между Правительством и инвестором, с учетом его потребностей, которое включает не только нефтегазохимические, но и углеводородные проекты. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, и в ближайшее время мы направим наши предложения», - сказал Нурлан Ногаев.

Данные меры, по его словам, позволят завершить строительство 5 заводов к 2025 году.

«Ожидаемый эффект: объем производства увеличится в 9 раз, прогнозируемый эффект на экономику страны дополнительно + 1,2%. Таким образом, производство базовой нефегазохимической продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует нашей стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию», - заключил Нурлан Ногаев.