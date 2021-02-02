Национальный проект по развитию нефтегазохимии разработают в Казахстане
«Главой государства поставлена задача принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - сказал Нурлан Ногаев.
Министр пояснил, какая работа будет проводиться для решения этих проблем.
«Планируется разработать национальный проект по развитию нефтегазохимии до 2025 года, что позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов и использованием потенциала в правильном направлении», - добавил Нурлан Ногаев.
В частности, как было отмечено, планируется обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших переделов.
«Предусмотреть отдельное соглашение, подписываемое между Правительством и инвестором, с учетом его потребностей, которое включает не только нефтегазохимические, но и углеводородные проекты. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, и в ближайшее время мы направим наши предложения», - сказал Нурлан Ногаев.
Данные меры, по его словам, позволят завершить строительство 5 заводов к 2025 году.
«Ожидаемый эффект: объем производства увеличится в 9 раз, прогнозируемый эффект на экономику страны дополнительно + 1,2%. Таким образом, производство базовой нефегазохимической продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует нашей стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию», - заключил Нурлан Ногаев.