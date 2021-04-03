Национальный проект по развитию конкуренции разработан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Агентство по защите и развитию конкуренции разработало Национальный проект по развитию конкуренции, рассчитанный до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт агентства.

Ожидаемый совокупный эффект от реализации нацпроекта превышает 2,6 триллионов тенге. Такого показателя планируется достичь за счет:

- реализации ключевых товаров на конкурентной биржевой основе на сумму более 1,9 трлн тенге;

- сокращения предельных издержек потребителей при приобретении электрической энергии на оптовом рынке более чем на 18 млрд тенге;

- реализации электрической энергии на конкурентных централизованных торгах на сумму более 350 млрд тенге;

- других мероприятий.

Проект документа опубликован на портале Открытого правительства «Открытые НПА» для публичных обсуждений, которые продлятся вплоть до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывают Национальный проект по развитию конкуренции.