РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Национальный проект по развитию конкуренции разработан в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Агентство по защите и развитию конкуренции разработало Национальный проект по развитию конкуренции, рассчитанный до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт агентства.

    Ожидаемый совокупный эффект от реализации нацпроекта превышает 2,6 триллионов тенге. Такого показателя планируется достичь за счет:

    - реализации ключевых товаров на конкурентной биржевой основе на сумму более 1,9 трлн тенге;

    - сокращения предельных издержек потребителей при приобретении электрической энергии на оптовом рынке более чем на 18 млрд тенге;

    - реализации электрической энергии на конкурентных централизованных торгах на сумму более 350 млрд тенге;

    - других мероприятий.

    Проект документа опубликован на портале Открытого правительства «Открытые НПА» для публичных обсуждений, которые продлятся вплоть до 5 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывают Национальный проект по развитию конкуренции.


    Теги:
    Правительство РК Закон и право Другие государственные органы Главная Экономика
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!