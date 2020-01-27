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Национальный план развития сферы информации примут в Казахстане

27 Января 2020 11:48
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Национальный план развития сферы информации примут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы примут в Казахстане. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следующая стратегическая задача поставленная перед нами - это принять национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы. В рамках документа будет проведена работа по повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Многие меры находятся на стадии проработки. Мы совершенствуем государственную информационную политику. Для этого будут пересмотрены механизмы государственного информационного заказа. Мы будем стремиться к качеству, а не к количеству, за счет внедрения рыночных тарифов», - сказал Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии министерства.

Министр отметил, что государство будет субсидировать мультимедийный контент, который пользуется реальным спросом у населения.

«Мы намерены помочь нашим коммерческим телеканалам и радиостанциям занять свою нишу в цифровом эфирном вещании. Мы будем разрабатывать свою систему медиа-замеров аудитории теле-, радиоканалов и интернет-ресурсов для оценки эффективности исполнения госинформзаказа на 2021 год», - проинформировал глава МИОР РК.

Кроме того, он сообщил, что начнется разработка норм по регулированию интернет-телевидения.

«В прошлом году министерством разработан законопроект, направленный на совершенствование законодательства в области СМИ, а также доступа к информации. Он предусматривает широкий спектр мер. Среди них отдельно можно выделить: внедрение НДС по «нулевой» ставке для печатных изданий; снятие запрета на рекламу товарного знака и названия слабоалкогольной продукции, произведенной на территории РК», - добавил Д. Абаев.

Напомним, в столице проходит расширенное заседание коллегии Министерства информации и общественного развития.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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