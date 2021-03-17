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    13:49, 17 Март 2021 | GMT +6

    Национальный план развития РК: когда госорганы перейдут на новую систему

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные органы планируют перейти на новую систему в рамках Национального плана развития до конца года. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, с соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 марта был утвержден Национальный план развития страны до 2025 года.

    «Основополагающим пунктом системы государственного стратегического планирования РК является реализация задач, намеченных Первым Президентом - Елбасы стратегия «Казахстан - 2050». В развитии стратегии принимаются среднесрочные стратегии. Одной из таковых будет Национальный план развития. Для того, чтобы у Национального плана развития были четкие приоритеты, был принят указ Президента, в котором обозначаются общенациональные приоритеты. Общенациональные приоритеты - специальный перечень основных направлений развития экономики, нашей социальной сферы, для того, чтобы было четко понятно, какие цели мы ставим на ближайшие пять лет, как мы будем достигать и кто будет персонально ответственным за то или иное направление», - рассказал Кайрат Келимбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Председатель Агентства уточнил, что в Национальном плане развития будут приниматься национальные проекты.

    Кайрат Келимбетов также рассказал, когда госорганы будут работать по новой системе в рамках плана.

    «Национальные проекты - новеллы, переход от государственных программ больше к лаконичным документам. В рамках изменений были сокращены большое количество документов, и в целом, система стала более лаконичной, логичной, на наш взгляд. Мы сейчас находимся в начале пути, когда государственные органы переходят на новую систему. Переход в целом до конца года будет завершен. А основная часть - переход на национальные проекты, на новые бюджетные программы будет завершен практически до 1 сентября», - сообщил К. Келимбетов.

    Отметим, что в Национальном плане развития страны до 2025 года определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны.

    Ранее председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам пояснил изменения в системе государственного планирования.


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