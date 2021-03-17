Национальный план развития РК: когда госорганы перейдут на новую систему

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные органы планируют перейти на новую систему в рамках Национального плана развития до конца года. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 марта был утвержден Национальный план развития страны до 2025 года.

«Основополагающим пунктом системы государственного стратегического планирования РК является реализация задач, намеченных Первым Президентом - Елбасы стратегия «Казахстан - 2050». В развитии стратегии принимаются среднесрочные стратегии. Одной из таковых будет Национальный план развития. Для того, чтобы у Национального плана развития были четкие приоритеты, был принят указ Президента, в котором обозначаются общенациональные приоритеты. Общенациональные приоритеты - специальный перечень основных направлений развития экономики, нашей социальной сферы, для того, чтобы было четко понятно, какие цели мы ставим на ближайшие пять лет, как мы будем достигать и кто будет персонально ответственным за то или иное направление», - рассказал Кайрат Келимбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Председатель Агентства уточнил, что в Национальном плане развития будут приниматься национальные проекты.

Кайрат Келимбетов также рассказал, когда госорганы будут работать по новой системе в рамках плана.

«Национальные проекты - новеллы, переход от государственных программ больше к лаконичным документам. В рамках изменений были сокращены большое количество документов, и в целом, система стала более лаконичной, логичной, на наш взгляд. Мы сейчас находимся в начале пути, когда государственные органы переходят на новую систему. Переход в целом до конца года будет завершен. А основная часть - переход на национальные проекты, на новые бюджетные программы будет завершен практически до 1 сентября», - сообщил К. Келимбетов.

Отметим, что в Национальном плане развития страны до 2025 года определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны.

Ранее председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам пояснил изменения в системе государственного планирования.