Национальный план по борьбе с суицидом предложила разработать Каракат Абден

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Национальный стратегический план по борьбе с суицидом предложила разработать Каракат Абден в ходе заседания круглого стола, который прошел в городе Жезказгане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Каракат Абден предлагает создать межведомственную комиссию и заслушать данный вопрос на парламентских слушаниях.

В заседании приняли участие психологи, ветераны органов ювенальной полиции, члены совета ветеранов и совета матерей. В рамках встречи были приведены статистические данные, согласно которым за 2018-2022 годы около 18 тысяч человек совершили суицид, свыше 21 тысячи казахстанцев пытались покончить жизнь самоубийством. Как стало известно, Казахстан по количеству самоубийств находится на 20 месте среди населения мира и входит в первую тройку стран по количеству суицидов среди молодежи и детей.

Каракат Абден провела свыше 20 предвыборных встреч с населением в 10 городах и нескольких селах страны. В ближайшее время кандидат в Президенты планирует посетить Кызылординскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.