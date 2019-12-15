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Национальный павильон Казахстана открылся в Китае

15 Декабря 2019 15:38
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Национальный павильон Казахстана открылся в Китае

ИУ. КАЗИНФОРМ – Национальный павильон Казахстана открылся в городе Иу, расположенном в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Торжественная церемония приурочена к празднованию Дня независимости Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Функционирование специализированного оптово-розничного центра продаж будет содействовать популяризации казахстанских товаров в КНР, где китайские потребители смогут приобрести известные бренды пищевой и текстильной продукции РК. В их числе макароны марок «Султан» и «Аян», кондитерские изделия «Рахат» и «Баян Сулу», натуральные соки «Dala», восточно-казахстанский мед и верблюжьи одеяла «Caspi Lana Atyrau».

Казахстанская продукция постепенно становится все более популярной в Китае, отмечают представители ряда китайских рейтелерских компаний, выразив готовность стать официальными дистрибьютерами товаров из РК в КНР.

Национальный павильон Казахстана открыт при поддержке Генерального консульства РК в Шанхае и ассоциации «El Tregi». В настоящее время проводится работа с логистическими и брокерскими компаниями Китая по снижению стоимости доставки продукции из Казахстана и расширению сети магазинов товаров казахстанского производства.

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Ключевые слова: Экономика, Китай,
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Руслан Сулейменов

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