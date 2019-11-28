Национальный Паралимпийский Комитет подвел итоги работы за 4 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Конференции Национального Паралимпийского Комитета РК подведены итоги проделанной работы за 4 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НПК РК.

Президент НПК РК Кайрат Боранбаев отметил, что паралимпийское движение в стране с участием спортивных федераций развивается в правильном направлении:

«До сегодняшнего дня мы достигли хороших результатов. Ведется регулярная работа с Международным Паралимпийским комитетом, и наконец добились доверия людей ограниченными возможностями в нашей стране. Также за этот период при помощи спонсоров были открыты Паралимпийский тренировочный центр и ледовая арена «Тарлан», где тренируются наши спортсмены. Есть также хорошая поддержка со стороны Правительства, благодаря чему мы добились положительных изменений на законодательном уровне. Совместно с Парламентом и депутатами мы изменили и подготовили законопроект для паралимпийцев. Надеемся, что они будут приняты в ближайшее время «, - сказал президент НПК Кайрат Боранбаев.

Исполнительный директор НПК Ерлан Сулейменов доложил о состоянии национальной паралимпийской сборной, спортивных результатах и проведении крупных международных турниров в Казахстане.

«Наша главная задача сегодня - подготовиться к летним Паралимпийским играм, которые пройдут в Токио (Япония) в 2020 году. Ожидается, что наши спортсмены примут участие в 11 видах спорта: пара легкая атлетика, пара плавание, пара дзюдо, пара пауэрлифтинг, пара таэквандо, волейбол сидя, пара стрельба из лука, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис, пара конный спорт, пара каноэ. Поэтому наши спортсмены с начала следующего года начнут подготовку сборных команд по паралимпийским видам спорта в рамках государственного задания. Это ответственный и важный факт, который поможет достичь высоких результатов нашей сборной «, - сказал Ерлан Сулейменов.





Также на заседании были введены изменения в устав НПК. С целью усиления работы комитета пригласили таких опытных менеджеров как Берик Имашев и Бахыт Сапаров. Берик Имашев является председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также президентом Казахстанской федерации конного спорта и членом НОК РК. Бахыт Сапаров ранее работал первым заместителем председателя столичного филиала партии «Нұр Отан». Единогласным решением конференции кандидатуры были одобрены. Диас Сулейменов, работавший генеральным секретарем НПК с 2016 года, также избран вице-президентом НПК по международным отношениям. На должность генерального секретаря избран Ерлан Сулейменов (ранее исполнительный директор).

Вице-министр культуры и спорта Елдос Рамазанов поблагодарил руководство Национального Паралимпийского Комитета за усердную работу и пожелал достичь высоких результатов в следующем году. Также в данном мероприятии приняли участие генеральный секретарь НОК РК Сакен Мусайбеков, руководитель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев и руководители всех республиканских спортивных федераций.



