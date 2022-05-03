Национальный оператор будет отслеживать международные автоперевозки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О внедрении навигационных пломб в целях отслеживания международных автомобильных перевозок ранее сообщал комитет государственных доходов МФ РК, а также проинформировали на заседании Евразийского межправительственного совета. Для реализации этого объявлен конкурс по определению национального оператора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Конкурс по определению национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок проводится в соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте».

Правила определения национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок утверждены приказом заместителя Премьер-Министра – министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2022 года № 368.

Участники конкурса должны соответствовать критериям оценки.

Конкурсные заявки и документы для участия в конкурсе можно предоставить до 17:30 часов 18 мая 2022 года.

Документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан, проспект Женис, дом 11, кабинет 203 А.

Вскрытие пакетов с конкурсными предложениями запланировано на 10:00 часов 19 мая 2022 года.

Телефоны для справок: +7 (7172) 71-83-91, 71-84-29.

Фото: rus.redtram.com







