Национальный музей РК поддержал челлендж по уборке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - сотрудники Национального музея Республики Казахстан присоединились к коммунальным службам в очистке территории вокруг музея от снега, переает МИА «Казинформ».

Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы призвал жителей столицы поддержать этот челлендж:

«Известная личность Турсынбек Кабатов выдвинул прекрасную идею акции # Бізбіргеміз по очистке нашего прекрасного города Нур-Султан. И мы, Национальный Музей РК с удовольствием поддерживаем эту акцию. Потому что только вчера наш Глава государства Касым-Жомарт Кемелович поддержал это начинание. Конечно, отрадно, что наша столица имеет возможность сплотиться при таких аномальных природных явлениях», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».



