Национальный мессенджер предложил создать глава Туркменистана

АШХАБАД. TDH - КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать собственную национальную систему обмена интернет-сообщениями для распространения достоверной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Как сообщается, в ходе рабочего совещания по совершенствованию деятельности сферы культуры и СМИ в режиме видеоконференции Гурбангулы Бердымухамедов 24 июня текущего года подчеркнул необходимость разработки проекта современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации.

«Вместе с тем Президент акцентировал внимание на важности размещения площадок отечественных СМИ в популярных социальных сетях в целях донесения до мирового сообщества достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов», - отмечает агентство.

Рабочее совещание состоялось с участием заместителя председателя Кабинета министров Б. Абдыевой, курирующей сферу культуры и СМИ, пресс-секретаря Президента Туркменистана К. Чарыярдурдыева, председателя Государственного информационного агентства страны Б. Амансарыева и председателя правления Фонда мира Туркменистана М. Сарыевой.