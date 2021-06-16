Национальный конкурс проектного управления стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга с участием представителей Министерства национальной экономики РК, офиса по мониторингу национальных проектов, Международного судьи и асессора по совершенству проектного менеджмента объявлен старт Национального конкурса «Kazakhstan Project Management Awards 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Как отметила директор департамента проектного управления МНЭ РК Илона Шварцкопф, национальный конкурс позволит развить лучшие практики проектного управления в госорганах, квазигосударственном секторе, бизнес-среде и НПО.

«Глава государства поставил задачу внедрить проектный подход в деятельность госорганов, что позволит повысить эффективность их деятельности. Поэтому, по опыту других стран, в целях повышения зрелости проектного управления был учрежден данный конкурс», - сообщила представитель Миннацэкономики.

Конкурс проводится на ежегодной основе с 2020 года. В прошлом году в нем участвовали только государственные органы. В этом году принципиальное новшество конкурса заключается в участии в нем представителей бизнеса, квазигосударственного сектора, экспертного сообщества и НПО.

Правительство Казахстана сформировало законодательную основу проектного управления. Министерство национальной экономики определено уполномоченным органом, основной задачей которого является методология и развитие Национальной системы проектного управления. «Система включает в себя организацию и взаимодействие трех уровней госуправления: управление портфелями (на уровне Правительства через реализацию общенациональных приоритетов); управление программами (на уровне госорганов через реализацию документов Системы госпланирования, в том числе национальных проектов; управление проектами (на уровне проектных команд через их создание и организацию деятельности).

Сегодня в Единой информационной системе проектного управления в режиме онлайн работают проектные команды по всем общенациональным приоритетам Национального плана развития. То есть, фактически все госорганы интегрированы в эту цифровую систему и работают над общими документами в проектном формате.

Что касается стартовавшего сегодня конкурса, то асессорами конкурса являются опытные и сертифицированных специалисты по проектному менеджменту Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Сбор заявок продлится с 15 июня по 15 июля 2021 года. Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший проект года», «Лучший проектный менеджер» и «Лучший проектный офис года». Кроме того, предусмотрены специальные призы конкурса «Лучший гендерный проект года», «Лучший PM-тренер года», «Лучший дружественный к ребенку проект».

Организатором конкурса является Центр развития проектного менеджмента в государственном управлении Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан при поддержке Министерства Национальной экономики Республики Казахстан и Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане. Оператором конкурса выступает Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

Вся подробная информация по конкурсу размещена на сайте Академии государственного управления по ссылке.

Основная цель конкурса «Kazakhstan Project Management Awards 2021» – поддержка государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.