Национальный конкурс по развитию проектного менеджмента стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Конкурс «Qazaqstan Project Management Awards 2021» проводится с целью развития системы проектного менеджмента в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Посредством данного конкурса организаторы хотят заложить прочную основу для формирования профессиональной состязательной площадки по проектному менеджменту.

Организаторами конкурса выступают Министерство Национальной экономики Республики Казахстан совместно с Агентством по делам государственной службы Республики Казахстан и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В этом году конкурс масштабируется и теперь в нем могут принять участие не только государственные органы, но и субъекты квазигосударственного сектора, неправительственные организации, высшие учебные заведения, субъекты малого и среднего бизнеса. Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:

«Лучший проект года»

«Лучший проектный офис года»

«Лучший проектный менеджер года»

Также предусмотрены специальные номинации: Лучший РМ-тренер, Лучший гендерный проект, Лучший дружественный к ребенку проект.

В итоге, будут отобраны лучшие проекты, которые реализуются или реализованы с использованием лучших практик проектного менеджмента. Организаторы конкурса также хотят выявить лучших проектных менеджеров, так называемых лидеров, способных с максимальной эффективностью управлять проектами. И, наконец, одной из основных номинаций является «Лучший проектный офис года», которая проводится с целью определения правильно выстроенной организационной структуры.

Одним из преимуществ конкурса является проведение онлайн-форума, на котором победители смогут поделиться опытом работы по проектному менеджменту и рассказать о главных его преимуществах.

Заявку на участие в конкурсе можно подать онлайн на сайте Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан https://www.apa.kz/ru/konkurs/. На сайте также размещена вся подробная информация касательно правил участия, форм заполнения отчетов и остальной необходимой информации.

От организации можно подать заявку по всем трем основным и специальным номинациям или же подать несколько заявок по одной из номинации. Формат конкурса предусматривает его проведение отдельно среди категорий «Государственные органы», «Бизнес», «Неправительственные организации», «Квазигосудаственный сектор», «ВУЗы». Например, если участник подает заявку по категории «Государственный орган», то его проект участвует в конкурсе только по этой категории.

Категория Оплата, тенге Государственные органы - Квазигосударственный сектор 100 000 Бизнес 100 000 Неправительственные организации 50 000 ВУЗы 50 000

В конкурсе предусмотрены следующие призовые места по каждой из номинаций:

«Лучший проект года»: 1 место - золото (Кубок); 2 место - серебро (сертификат); 3 место - бронза (сертификат).

«Лучший проектный менеджер года» - 1 место - золото (Кубок); 2 место - серебро (сертификат); 3 место - бронза (сертификат).

«Лучший проектный офис года» - 1 место - золото (Кубок); 2 место - серебро (сертификат); 3 место - бронза (сертификат).

№ Номинации Категории Подкатегории Асессоры Кубки 1 Лучший проект Гос органы ЦГО 5 1 МИО 5 1 Квазигос - 5 1 Бизнес - 3 1 НПО - 2 1 ВУЗы - 3 1 2 Лучший проектный менеджер Гос органы ЦГО 5 1 МИО 5 1 Квазигос - 5 1 Бизнес - 3 1 НПО - 2 1 ВУЗы - 2 1 3 Лучший РМО Гос органы ЦГО 5 1 МИО 5 1 Квазигос - 5 1 Бизнес - 3 1 НПО - 2 1 ВУЗы - 2 1 ИТОГО 67 18

Конкурс состоит из следующих этапов:

1 этап - приём заявок до 1 сентября 2021 года

2 этап – приём отчётов до 15 сентября 2021 года

3 этап – индивидуальная оценка асессоров с 20 по 30 сентября

4 этап – командная оценка асессоров с 1 по 5 октября

5 этап – виртуальное интервью с участниками с 20 по 30 октября

6 этап – определение финалистов с 1 по 15 ноября

Финалисты конкурса будут определяться на заседании жюри, в состав которого войдут около 20 человек, среди которых 50% - это представители государства в лице Администрации Президента, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Национального Проектного Офиса. Остальная половина представлена проектным сообществом.