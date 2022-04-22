Национальный казахстанский павильон впервые открылся на Венецианской биеннале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые в истории Казахстан открывает свой собственный национальный павильон на 59-ой Венецианской биеннале, которая пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

Ранее казахстанские художники участвовали в биеннале с 2005 по 2013 год в рамках павильона стран Центральной Азии, а в последующие годы – в рамках частных инициатив.

Проект казахстанского павильона на 59-ой Венецианской биеннале реализуется творческим коллективом ORTA совместно с музеем искусств им. Абылхана Кастеева при поддержке частных благотворительных фондов и Министерства культуры и спорта РК. Его тематика посвящена алматинскому художнику и писателю Сергею Калмыкову, чье творчество тесно перекликается с тематикой биеннале этого года, проходящей под названием «Молоко снов», выбранной в честь одноименной книги британской сюрреалистки Леоноры Каррингтон.

Отечественный павильон представлен в одном ряду с экспозициями всемирно известных деятелей современного искусства. Всего в выставке примут участие 213 художников из 58 стран мира, будет представлено более 430 работ, 80 из которых авторы создадут специально для биеннале.

Обращаясь к участникам мероприятия, министр культуры и спорта Даурен Абаев выразил благодарность организаторам, меценатам, дипломатам и художникам, чьими усилиями состоялся казахстанский павильон.

«Здесь, на этой, как принято говорить, «Олимпиаде мира современного искусства» ищут таланты. И нам есть, что показать миру, есть, чем гордиться и есть, чем удивить. Ведь во все времена наших художников отличали оригинальность и самобытность», - отметил министр. Также Даурен Абаев выразил надежду, что участие Казахстана в данной выставке станет доброй традицией, и в будущем мы станем свидетелями творческих прорывов казахстанских художников на самом высоком уровне.

В свою очередь комиссар казахстанского павильона Меруерт Калиева отметила, что параллельно с открытием казахстанского павильона в Венеции, летом этого года будет запущена специальная программа павильона в Казахстане.

«Уверена, что посетители будут так же очарованы миром Калмыкова, как и сами ORTA, которые работают с его идеями последние пять лет. Национальный павильон Казахстана на Венецианской биеннале стал долгожданным событием на казахстанской арт-сцене, и для меня большая честь быть частью команды, работающей над этим проектом. Павильон был бы невозможен без усилий художников, кураторов и искусствоведов, которые в предыдущие годы организовывали в Венеции параллельные программы, выставки и проекты, чтобы инициировать обсуждение национального павильона Казахстана», - сказала Меруерт Калиева.

Венецианская биеннале – одна из самых престижных международных художественных выставок, которая проводится раз в два года в Венеции с 1895 года. Это событие определяет направление развития мирового искусства, а также демонстрирует современные тренды.