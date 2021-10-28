Национальный каталог товаров повысит эффективность мониторинга цен - Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создаваемый в Казахстане Национальный каталог товаров повысит эффективность мониторинга цен на товары, в том числе социально значимые. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на Международном технологическом форуме Digital Bridge, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

Министерством торговли и интеграции реализуется проект «Национальный каталог товаров». Проект послужит единым реестром с описанием товаров, который позволит контролировать товарооборот и регулировать цены на казахстанском рынке.

Национальный каталог представит полное описание свойств и характеристик этого товара, медиа-контент, весо-габаритные и потребительские характеристики, сертификаты и другую информацию о товаре. А источником этих данных выступят сами производители, импортеры, дистрибьюторы. После своей регистрации в Каталоге предприниматели смогут зарегистрировать свой товар.

Как отметил Бахыт Султанов, каталог станет источником стандартизованных наименований товаров для субъектов розничной торговли. И таким образом розничные магазины получат справочник для фиксирования единого названия товаров на фискальных чеках.

Для государства каталог станет инструментом идентификации товаров, содержащим цифровые паспорта товаров.

«Через единообразное название можно определить кто, где, когда, за сколько и какой товар продал, что в результате повысит эффективность мониторинга цен на товары, в том числе на социально значимые продовольственные товары», - сказал глава ведомства.

Как сообщалось ранее, проект планируется запустить до конца 2021 года.