Национальный гала-концерт «Наследие Великой степи» представит театр «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-26 марта на сцене театра «Астана Балет» столичному зрителю представят невероятный по красоте и зрелищности гала-концерт «Наследие Великой степи», приуроченный к одному из главных праздников весны – Наурызу. Впервые эти уникальные хореографические миниатюры будут показаны в сопровождении этнофольклорного ансамбля «HASSAK», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Визитную карточку театра с восторгом принимают не только в Казахстане, но и за рубежом. Но каждый раз она сверкает новыми гранями, обогащается новыми концертными номерами, дает возможность увидеть неповторимую прелесть национального танца, а с детства знакомые степные мотивы проникают в самое сердце.

Гала-концерт откроется премьерой хореографической сюиты «Тәңір сыйы - Ақ жол» (Небесный дар – священный путь) на музыку этно-фольклорного ансамбля «HASSAK». С помощью пластических средств балетмейстер-постановщик Айгуль Тати, заслуженный деятель Казахстана образно передает мысль о том, как Тенгри и богиня Умай освещают путь человека, и вместе со стихиями природы дарят людям жизнь. Путь – вечное движение длинною в жизнь. Дорога для кочевника священна. «Ақ жол» – так благословляли кочевье, проходящее свой путь, так благословляли человека, чтоб он нашел свою дорогу, свое предназначение в жизни.

«Тәңір сыйы - Ақ жол» – яркая национальная хореографическая миниатюра с интересной драматургией, в котором отражена связь времен и поколений. Это повествование о том, как заветы предков, их культура и миропонимание сохраняются в сердцах, сознании и душах современников. О том, что предшествующие поколения передали нынешним богатейшую культуру и традиции.

Художник по костюмам выступил заслуженный деятель Казахстана Муслим Жумагалиев, художником-сценографом – Жандос Омаров.

В театре «Астана Балет» совместно с «Организацией ветеранов» существует добрая традиция – ежегодно поздравлять ветеранов и приглашать на спектакли в честь праздника Наурыз. И этот год не стал исключением.

К слову, 1-2 апреля столичному зрителю представят первую премьеру 2022 года – одноактный балет «Падшие ангелы» («Falling Angels») гения современного танца Иржи Килиана на музыку Стивена Райха.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.