Национальный фонд Казахстана – фактор стабильности экономической системы страны – Вячеслав Додонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В статье «Уроки независимости» Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев отмечает, что, к началу третьего десятилетия независимости, накопив ресурсы и опыт, Казахстан начал осуществлять экономическую модернизацию, обновление инфраструктуры и отход от сырьевой зависимости. В процессе решения этой сложной задачи важнейшая роль принадлежит Национальному фонду Казахстана, который стал основным средством накопления тех самых ресурсов, благодаря которым осуществляется модернизация. Комментирует статью Елбасы доктор экономических наук, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Вячеслав Додонов, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Первый Президент «предусмотрительного не застанешь врасплох» и «выигрывает тот народ, который думает о своем будущем. В период пандемии нас подстраховали именно эти долголетние накопления».

Национальный фонд Казахстана является важнейшим элементом системы управления экономикой страны, обеспечивая стабильность ее функционирования даже в самые сложные периоды сильнейших мировых кризисов и постоянно растущей неустойчивости на мировых рынках. Фонд был создан Указом Президента Республики Казахстан от 23 августа 2000 года, в январе 2001 года в него поступили первые средства, тогда же Указом Президента Республики Казахстан от 29 января 2001 года был сформирован Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан. Создание фонда стало одной из важных составляющих ключевых экономических реформ, проведенных Первым президентом Н.А. Назарбаевым в первом десятилетии независимости.

На момент создания Национальный фонд можно было охарактеризовать как уникальный институт, как минимум, среди стран СНГ и, в целом, постсоциалистических государств. В то время практика создания суверенных фондов благосостояния (sovereign wealth fund) еще не была так широко распространена, как в настоящее время, а функции существовавших институтов подобного профиля были несколько иными и предполагали в первую очередь аккумулирование денежных средств от природной ренты для будущих поколений. Национальный фонд Казахстана, имеющий не только эту, сберегательную, но и стабилизационную функции, стал передовым, актуальным и очень своевременным инструментом регулирования экономики в непростых условиях нарастающей на мировых рынках турбулентности.

Национальный фонд, основным источником формирования которого стали налоги предприятий нефтяного сектора, быстро пополнялся и интенсивно рос. Если на конец первого года своего существования (2001) его объем составлял 1240 млн долларов, то через десять лет он вырос в 25 раз и достиг почти 31 млрд долларов, несмотря на то, что ресурсы фонда активно использовались для стабилизации экономики во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Максимальный объем активов фонда был зафиксирован в августе 2014 года, когда он превысил 77 млрд долларов, что было эквивалентно 35% ВВП того года.

Формирование и расходование Национального фонда осуществляется по контрциклическому принципу – в периоды благоприятной ситуации он пополняется за счет крупных налоговых поступлений от нефтяного сектора, получающего значительные доходы от высоких цен на мировых рынках, в сложные же периоды средства фонда идут на поддержку экономики в повышенных объемах для того, чтобы нейтрализовать влияние внешних кризисных факторов. Так как в последние годы кризисные явления на мировых рынках стали более частыми и более сильными, а мировые цены на сырье остаются на относительно невысоких уровнях, средства Национального фонда стали уменьшаться. В целом, это нормальное явление, так как ключевой задачей фонда является стабилизация экономики и недопущение возникновения экономических кризисов в стране, для чего требуется расходование средств, накопленных в «тучные годы».

По мере стабилизации ситуации в экономике трансферты из Национального фонда в бюджет сокращаются, рост цен на мировых рынках ведет к увеличению поступлений, и фонд снова начинает расти. Кроме того, за счет того, что размеры фонда велики, в настоящее время значительным источником его пополнения стал инвестиционный доход, который формируется от вложения средств в различные финансовые инструменты.

В то же время, сберегательная функция фонда, его задача быть средством накопления денег для будущих поколений также остается приоритетной, поэтому расходование финансовых ресурсов на стабилизационные цели имеет нормативные ограничения. Они установлены особым документом - Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан – и ограничивают трансферты из фонда таким образом, чтобы его неснижаемый остаток был не менее 30% ВВП. Тем самым обеспечивается сохранение объема фонда на достаточно высоком уровне, который позволит ему и в дальнейшем, в долгосрочной перспективе выполнять функцию поддержки и развития национальной экономики Казахстана.