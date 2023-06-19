Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный доклад по защите прав журналистов будет подготовлен в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что международные организации готовят доклады по различным направлениям. Мы также в этом году, совместно с государственными и негосударственными организациями, будем готовить для Главы государства национальный доклад. В нем будет, в первую очередь, мониторинг и анализ защиты и сохранения прав журналистов, изучение проблем нарушения прав представителей СМИ. Наряду с этим, будут рассмотрены вопросы безопасной работы журналистов, свободного получения ими и распространения информации», – сказал К.Искаков.

По его словам, важно то, что благодаря Национальному докладу влияние СМИ будет расти.

В своем докладе вице-министр рассказал об основных новшествах в проекте нового Закона «О масс-медиа».