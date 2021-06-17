Национальный доклад о состоянии промышленности готовят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О Национальном докладе по состоянию промышленности рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В правительственном варианте Национальный доклад о состоянии промышленности не был обозначен, но там была оценка индустриального климата. При обсуждении на рабочей группе с поправками депутатов мы пришли к тому, что индустриальный климат и оценку развития промышленности нужно вовлечь в один документ. Были предложены поправки Национального доклада о состоянии промышленности и будет предоставляться на рассмотрение Президенту РК», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов в ходе круглого стола в Мажилисе.

По его словам, Национальный доклад согласно внесенным поправкам будет базироваться на двух аналитических источниках: оценке индустриального развития и оценке эффективности мер государственного стимулирования промышленности.

«По сути, Нацдоклад станет основой для формирования документа в системе государственного планирования, будет в себе нести все вопросы, которые охватывает при подготовке вопросов системы государственного планирования. Также в Национальном докладе будут предусматриваться приоритеты и направления промышленной политики на среднесрочные и долгосрочные периоды. Мы вместе с депутатами на рабочей группе пришли к тому, что Национальный доклад будет проходить широкое обсуждение на различных круглых столах и общественных советах», - рассказал Аманияз Ержанов.

Доклад Президенту, как отметил вице-министр, обеспечит и преемственность, и комплексность промышленной политики и повысит важность промышленности в государственном развитии.