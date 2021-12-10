Национальный доклад «Молодежь Казахстана–2021: 30 лет Независимости» презентовал МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан научно-исследовательский центр «Молодежь» при поддержке Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК презентовал Национальный доклад «Молодежь Казахстана–2021: 30 лет Независимости» для экспертного сообщества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вице-министр информации и общественного развития Аскар Умаров отметил, что «поддержка молодежи является одним из стратегических направлений государственной политики нашей страны, поэтому важно было в Национальном докладе 2021 года проанализировать динамику и тенденции развития молодежной политики за 30 лет Независимости Республики Казахстан: достижения, успехи и актуальные вопросы молодежи. По итогам анализа выработаны рекомендации для государственного и гражданского сектора по дальнейшему системному и комплексному развитию молодежной сферы».

Директор центра «Молодежь» Аян Сакошев акцентировал внимание на ключевых изменениях и актуальных трендах в молодежной среде, подробно проинформировал о важнейших социальных параметрах развития молодежи таких как демография, здоровье, образование и наука, а также презентовал образ молодого казахстанца, портрет поколения н и взгляды молодых людей на независимость.

При подготовке доклада использованы актуальные статистические и аналитические данные государственных органов, международных организаций, исследовательских институтов.

Результаты социологических исследований, проведенных Научно-исследовательским центром «Молодежь» в 2021 году, стали базовой основой при анализе социального самочувствия казахстанской молодежи.

Коллектив авторов, участвовавших в разработке Национального доклада «Молодежь Казахстана–2021: 30-лет Независимости», рассказал об экономическом поведении, гражданском и политическом участии, ценностных установках молодежи.

Заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Дана Ашимханова отметила, что сегодня специфика казахстанской молодежи заключается в своеобразном симбиозе ценностных ориентиров, а именно в пересечении и наслоении традиционных и современных взглядов. При этом для казахстанской молодежи характерны такие мировые тренды как высокая мобильность, диджитализация, цифровизация.

Профессор Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова Аслан Азербаев обозначил, что стабильная работа для большей части молодежи является условием уверенности и возможности развиваться. Среди молодежи понятие успеха подразумевает быстрое продвижение по карьерной лестнице и приемлемые доходы.

Свое экспертную оценку по Национальному докладу выразили депутаты Мажилиса Парламента страны Юлия Кучинская и Елнур Бейсенбаев, а также руководитель Центра «Рухани жаңғыру» Жанар Буканова.

В целом отечественные и международные эксперты отметили важность и необходимость проведения глубоких исследований процессов, происходящих в молодежной среде, постоянного мониторинга социального самочувствия молодых людей и выразили уверенность, что Национальный доклад «Молодежь Казахстана» является ключевым научным документом, в котором содержится всесторонний анализ положения казахстанской молодежи в основных сферах ее жизнедеятельности.

Мероприятие состоялось в онлайн- и офлайн-формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.