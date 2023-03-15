Национальный день печати предлагают отмечать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается ежегодно 2 февраля отмечать Национальный день печати. Проект о внесении дополнений в постановление Правительства о перечне праздничных дат опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 июня был объявлен «Днем работников средств массовой информации», а с 2021 года 1 октября - «Днем работников радио». Эта традиция будет стимулировать сотрудников в этой области, подчеркивая важность СМИ», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Разработчиком предложения является Министерство информации и общественного развития Казахстана.

В документе подчеркивается, что дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан. В Министерстве информации и общественного развития РК считают, что важно сделать дату выхода первого номера газеты «Қазақ», стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой.

Проект постановления будет на публичном обсуждении до 3 апреля.