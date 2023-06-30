Национальный день печати появился в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 февраля – Национальный день печати. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передает МИА «Казинформ».

«У нас хорошие новости. 2 февраля – Национальный день печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии «Алаш», стала источником национального возрождения, направил ум, сознание нашего народа в отдельное русло»,-написал министр на своей странице в социальной сети.