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Национальный день печати появился в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Июня 2023, 09:30
Национальный день печати появился в Казахстане Фото: Shutterstock

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 февраля – Национальный день печати. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передает МИА «Казинформ».

«У нас хорошие новости. 2 февраля – Национальный день печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии «Алаш», стала источником национального возрождения, направил ум, сознание нашего народа в отдельное русло»,-написал министр на своей странице в социальной сети.


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