Национальный день домбры отметили праздничным концертом в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В парке Первого Президента в Таразе провели Национальный день домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничный концерт, посвященный национальному Дню домбры, собрал все музыкальные таланты региона.

В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«В первое воскресенье июля в Казахстане отмечают национальный День домбры, - отметил аким области. - Праздник учрежден указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Этот праздник - повод задуматься о значении инструмента в жизни народа. Домбра с древних времен сопровождала казахов и в радости, и в горе. С ней наши предки обращались как со святыней. Домбра – это целый мир для казаха, это его душа».

Глава региона поблагодарил музыкантов, которые в любом месте и в любых условиях готовы дарить свое творчество народу. Пользуясь случаем, Бердибек Сапарбаев призвал жамбылцев строго соблюдать все санитарные нормы.

Аким области подарил домбру юному музыканту Дамиру Русланову, победителю первого республиканского конкурса «Өнер керуені». Дамир сыграл кюй «Көроғлы» Даулеткерея.

На сцене летней эстрады парка Первого Президента выступили известный композитор Аман Молдыбаев, оркестр казахских народных инструментов областной филармонии имени Кенена Азербаева и домбристы Таразского городского дома культуры.

В концертной программе прозвучали известные кюи «Көне Тараз», «Сарыарқа», «Балбырауын», «Талас», «Ерке Сылқым», «Әулиеата», «Бастау», «Домбыра».

В Таразе перед Домом студентов, установлена точная копия популярного народного инструмента, только в гораздо больших масштабах, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.