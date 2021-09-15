Национальный центр тестирования намерены реорганизовать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК разработало проект постановления Правительства о реорганизации республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» в некоммерческое акционерное общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Открытые НПА».

«Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в некоммерческое акционерное общество «Национальный центр тестирования» со стопроцентным участием государства в уставном капитале», - говорится в документе.

Основным предметом деятельности преобразованного Общества останется предоставление услуг в области образования.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 сентября.



