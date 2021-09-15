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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Национальный центр тестирования намерены реорганизовать

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК разработало проект постановления Правительства о реорганизации республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» в некоммерческое акционерное общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Открытые НПА».

    «Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в некоммерческое акционерное общество «Национальный центр тестирования» со стопроцентным участием государства в уставном капитале», - говорится в документе.

    Основным предметом деятельности преобразованного Общества останется предоставление услуг в области образования.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 сентября.


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