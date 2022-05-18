Национальный центр изучения космоса построят в Израиле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Израиль планирует построить национальный космический центр и запустить спутник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В стране приняли новую космическую программу на ближайшие пять лет, сообщается на сайте «Вести Израиль» .

На сайте опубликовано фото компьютерной модели израильского спутника «Амос-8», который планируется запустить в космос в ближайшее время, и цитата министра науки и технологий страны Орита Фаркаш-Хакоэна о том, что в течение ближайших пяти лет Израиль инвестирует 600 млн шекелей в свою новую космическую программу.

«Сейчас в условиях геополитической ситуации в мире идет активное развитие космической деятельности. Великобритания впервые начинает космические запуски со своей территории, Узбекистан развивает космическую отрасль, Израиль собирается построить национальный центр изучения космоса. Больше всего мне понравилось, какие четкие задачи обозначены в космической программе Израиля, всего четыре пункта», - поделился впечатлением инженер-конструктор по ракетно-космической технике Жан Кульжанов.

«Усиление и развитие гражданской космической программы - двигатель экономического роста и процветания страны» – таков первый пункт программы, который определяет основополагающую, главную роль развития космических технологий для экономики любой страны!» - отметил эксперт.

Авторы новой космической программы Израиля подсчитали, что она поможет вдвое увеличить число компаний, занимающихся изучением космоса (сегодня их в Израиле около 60), а число занятых в отрасли возрастет в четыре раза - с 2500 до 10 000. В планах - создание Национального центра изучения космоса, а также нового спутника SHALOM, который станет совместным израильско-итальянским проектом.