ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Национальный ботанический сад открылся в столице КНР. Об этом сообщает Государственное управление лесного и степного хозяйства Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный ботанический сад разбит на 600 га. На его территории произрастают более 30 тыс. видов растений, а также он содержит образцы и семена более чем 5 млн типичных растений пяти континентов.

Власти Китая собираются создать аналогичные ботанические сады в других городах и районах страны для того, чтобы охватить 85% местных дикорастущих растений, а также другие редкие и исчезающие виды флоры, включенные в списки охраняемых.

Кроме того, Национальный ботанический сад в Пекине является государственной базой по охране многообразия растений.