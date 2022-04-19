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    15:35, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Национальный ботанический сад открылся в столице КНР

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Национальный ботанический сад открылся в столице КНР. Об этом сообщает Государственное управление лесного и степного хозяйства Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный ботанический сад разбит на 600 га. На его территории произрастают более 30 тыс. видов растений, а также он содержит образцы и семена более чем 5 млн типичных растений пяти континентов.

    Власти Китая собираются создать аналогичные ботанические сады в других городах и районах страны для того, чтобы охватить 85% местных дикорастущих растений, а также другие редкие и исчезающие виды флоры, включенные в списки охраняемых.

    Кроме того, Национальный ботанический сад в Пекине является государственной базой по охране многообразия растений.


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