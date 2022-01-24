Национальный банк РК сообщил о возобновлении работы интернет-магазина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщает о возобновлении с 25 января 2022 года работы интернет-магазина и начале продаж коллекционных монет «Год тигра» из серии монет «Восточный календарь».Об этом передает МИА «Казинформ».

Реализация монет из серебра номиналом 500 тенге будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе www.kazcoins.nationalbank.kz

Описание серебряных монет «Год тигра»:

На аверсе монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надписи, обозначающие металл изготовления, их пробу и массу. По периметру монеты расположены надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изображение солнца и обозначение номинала.

На реверсе монет в центральной части – изображение тигра, символа 2022 года по восточному календарю, по периметру – надписи «2022», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» и ORIENTAL CALENDAR. С внутренней стороны расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.