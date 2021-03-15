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    10:37, 15 Март 2021 | GMT +6

    Национальный банк РК примет новое решение по сроку обмена банкнот образца 2006 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК примет новое решение по сроку обмена банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. Об этом сообщил председатель финрегулятора Ерболат Досаев в ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые депутаты! Национальный банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в ответ на Ваш запрос касательно обмена банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года сообщает следующее. Банкноты номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года были выпущены в обращение 15 ноября 2006 года и с 4 октября 2016 года перестали быть законным платежным средством», - отметил Ерболат Досаев.

    Далее председатель Национального банка продолжил, банки второго уровня и Национальный оператор почты с 2016 года в течение 12 месяцев и филиалы Национального банка до 5 октября 2020 года принимали и обменивали вышеуказанные банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты. В связи с тем, что не все граждане успели вовремя обменять старые банкноты, Национальный банк продлил срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года до 1 февраля 2021 года.

    «Вместе с тем, с учетом поступающих обращений граждан, а также принимая во внимание международный опыт, Национальным банком будет принято решение о введении бессрочного периода обмена филиалами Национального банка банкнот образца 2006 года и банкнот последующих годов выпуска. После внесения соответствующих изменений в акты Национального банка информация по бессрочному обмену банкнот образца 2006 года будет размещена на официальном сайте Национального банка и в средствах массовой информации», - пояснил Ерболат Досаев.



    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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