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вчера 20:36
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Национальный банк РК повысил базовую ставку до 12%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК повысил базовую ставку до 12%. Об этом сообщил глава финрегулятора Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку на 2,75 пп до 12%, с процентным коридором 1,5%», - сказал Ерболат Досаев.
Глава Нацбанка добавил, что повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической стабильности и предупредит негативное влияние внешнего сектора на внутренние цены.
«Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге. Тем не менее, в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы», - добавил Ерболат Досаев.
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