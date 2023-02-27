Национальный банк продолжает тестирование цифрового тенге совместно с Binance

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Казахстана совместно с компанией Binance, ведущей в мире блокчейн-экосистемой, проводит тестирование цифрового тенге. Также Binance включает в себя крупнейшую биржу цифровых активов и занимается развитием криптограмотности по всему миру. Подробнее о сотрудничестве с Казахстаном рассказала GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Какие проекты совместно с Национальным банком реализуются в настоящее время?

- Для нас проекты с Национальным банком Казахстана являются важной составляющей нашей работы с регуляторными организациями мира, потому что Нацбанк занимает, на мой взгляд, достаточно сбалансированную позицию. По всему миру единого фокуса со стороны регуляторов не наблюдается. В Соединённых Штатах своя точка зрения, в Европе – своя, в Азии – фрагментарное регулирование. Нацбанк Казахстана нам импонирует тем, что он занимает очень разумную позицию. Я бы ее назвала smart regulation. С одной стороны он ставит во главу угла вопросы финансовой стабильности и защиты пользователя, с другой стороны – он понимает, что развитие инновационного потенциала в стране является необходимой составляющей для того, чтобы двигать экономику. На глобальном уровне Нацбанк РК смотрится достаточно органично своим передовым опытом. Поэтому мы всячески стараемся участвовать в инициативах Нацбанка. Сейчас многие центральные банки внедряют свои цифровые валюты. По недавнему опросу, практически 80% занимаются внедрением и развитием цифровых валют. Несколько из них уже внедрили. Нацбанк Казахстана уже провел первое пилотирование в 2021 году. Поскольку сейчас Нацбанк находится на достаточно продвинутой стадии, есть свой цифровой тенге, который был развит на собственной блокчейн системе. В настоящее время мы присоединяемся как криптосообщество. И один из проектов, который мы ведем с Нацбанком РК, заключается в том, что мы хотим протестировать совместимость двух блокчейнов. Тот блокчейн, на котором выпущен цифровой тенге и BNB-чейн (децентрализованная биржа цифровых активов – прим. ред.). Национальный банк Казахстана верит в будущее децентрализованных финансов. Экосистема децентрализованных финансов, где нет посредников, позволяет выполнять транзакции наиболее эффективным образом, быстро, без издержек. Нацбанк понимает, что сейчас пользователи все-таки смотрят в сторону децентрализованных финансов, поэтому и хочет с нами объединиться, протестировать свой цифровой тенге на BNB-чейне и посмотреть, как цифровой тенге может туда вписываться и обеспечить более хорошую финансовую инклюзивность для пользователей. Это первый проект. Я надеюсь, что в 2023 году мы протестируем совместимость двух блокчейнов и посмотрим, как цифровой тенге инкорпорируется в экосистему децентрализованных финансов.

Фото:akorda.kz

И второй проект – двустороннее исследование с Нацбанком Казахстана по децентрализованным финансам. Мы видим, что это достаточно новая отрасль, только зарождающаяся, но имеющая интерес со стороны пользователей. Мы определили основные проблемы, вызовы, которые стоят перед регуляторами, а также пришли к общим выводам, как лучше эту индустрию регулировать. Надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать с Нацбанком, потому что задачи у госорганов Казахстана стоят такие, чтобы сделать страну криптохабом. Есть такие амбиции, Президент Касым-Жомарт Токаев не раз это озвучивал. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать и открыты к сотрудничеству.

- Говоря о цифровом тенге, какие выгоды есть для граждан от его внедрения?

- Напомню, что Нацбанк Казахстана в конце декабря 2022 года выпустил white paper по цифровому тенге, где представлены почти двухлетние работы и общие выводы тестирования. Задача, насколько я понимаю, сделать операции для граждан более доступными, хотя уровень проникновения банковских услуг в Казахстане – один из самых передовых. Казахстан очень крутой. То, как тут работает четко, быстро, слажено банковская система, цифровой профиль – одно из уникальных решений в мире. Уровень финансовой доступности достаточно высок, но цифровой тенге поможет сделать ее еще более развитой, потому что подразумевается, что для граждан будут доступны операции оффлайн. Это первый момент. Второй момент – цифровой тенге сможет также использоваться для государственных целей, для определенных социальных групп: пенсионеров, студентов. Помимо этого, так как цифровой тенге сделан в Казахстане, то это позволяет защищать конфиденциальные данные пользователя. Одна из проблем с цифровыми валютами центральных банков – нарушение права на конфиденциальность граждан. То решение, которое сделано в Казахстане, минимизирует риски, и делает операции наиболее защищенными для граждан.

- Перейдем к бирже… Есть ли информация, сколько граждан Казахстана зарегистрировано, какие криптовалюты они в основном покупают и продают?

- Мы стараемся не раскрывать локальные данные по каждому региону. Всего на Binance 127 млн пользователей. По монетам – у нас недавно было проведено исследование. Мы можем озвучить точные цифры. Больше всего предпочтения в Казахстане отдают Tether USDT. 19,3% пользователей Казахстана держат свои деньги в Tether. На втором месте Bitcoin (16,2%), на третьем – BUSD (12,8%). Но вы видите по статистике, из трех монет две являются стейблкоинами, это USDT и BUSD. Это понятная история, потому что стейблкоины все-таки те монеты, которые обеспечены фиатным покрытием, их природа достаточно понятна, а использование – надежно. Биткоин – это цифровое золото. Поэтому такая структура и такая нарезка корзин валют такая же в глобальном разрезе, тут Казахстан не уникален.

Фото: Pxhere

- Есть ли данные, на какую сумму было произведено операций в тенге?

- Мы предпочитаем не разглашать подобные операции в страновом географическом разрезе.

- Хорошо, спасибо. Вы упомянули о том, что Биткоин – это цифровое золото. Какие еще криптовалюты показывают стабильность на рынке?

- На самом деле, достаточно много стабильных монет несмотря на то, что на протяжении всего 2022 года криптовалютный рынок сильно лихорадило, он находился в состоянии достаточно большого стресса. Вы помните крах и Terra (LUNA), и Celsius, и Voyager Token, и в TIX недавние события. Но все равно есть достаточно большое количество стабильных монет, я даже не буду все перечислять, потому что достаточно большой процент. Хотя отрасль переживает не самые лучшие свои времена, в целом криптоиндустрия продемонстрировала удивительную стойкость. Несмотря на все пертурбации и турбулентные истории и крах больших компаний, отрасль доказала, что она жизнеспособна в долгосрочной перспективе, справилась с вызовами. Плюс мы должны понимать, что любой рынок цикличен. Сейчас мы переживаем медвежий цикл и поэтому мы ожидаем восстановления в 2023 году и надеемся, что рост будет экспоненциальный.

- Вытекающий вопрос – какие тенденции отмечаются на рынке криптовалют в настоящее время и как скоро рынок сможет показать рост?

- С начала 2022 года все говорят о криптозиме, вы сами видите, что рынок достаточно просел. Это видно и по капитализации стейблкойнов или DeFi экосистемы. Если в начале года total value locked в DeFi экосистеме проектов была порядка 160 млрд долларов, то сейчас это 40 млрд долларов, то есть всего 25% от того, что было на начало года. И такой тренд наблюдается по всему крипторынку. Мы сейчас находимся на достаточно низком уровне, поэтому мы ожидаем в 2023 году, понимая цикличность рынков, начало восстановления и последующего роста.

Фото:shutterstock.com

- Какое место занимает по количеству операций граждане Казахстана? И о чем говорят цифры?

- Как я уже сказала, мы конкретные данные не разглашаем, но открытые источники помогут ответить на Ваш вопрос (ежегодно публикуется достаточно подробный анализ по глобальным рынкам – прим. ред.). Недавно был опубликован анализ по региону Центральной и Южной Азии, который является третьим по величине рынком криптовалют в индексе чейн-анализа. По данным отчета, оборот криптовалют в этом регионе с июля 2021 по июль 2022 года составил 932 млрд долларов. Казахстан занимает 10 строчку в индексе принятия криптовалют, что говорит о том, что уровень проникновения криптовалюты в республике достаточно высокий. Оно и понятно, учитывая тот уровень финансовой и цифровой грамотности, которая есть у населения благодаря продвинутости и развитости банковского сектора и услуг, доступных в стране.

- Что Вы думаете в целом о финансовой грамотности граждан Казахстана?

- Цифровая грамотность – это один из краеугольных камней, которые двигают индустрию. Я думаю, что в Казахстане делается очень много для содействия и развития финансовой и цифровой грамотности. К примеру, недавно подписано соглашение Казахстана и Binance Academy о запуске программы обучения студентов. В эту программы включены 22 вуза страны. На первом этапе Binance Academy будет обучать преподавателей, далее -студентов с последующей выдачей сертификатов, связанных с диджитал-, крипто- продуктами. Отрадно, что государство и Нацбанк содействуют такому развитию, обучению и повышению уровня цифровой грамотности населения, потому что крипта с нами всерьез и надолго, несмотря на медвежьи тренды и криптозиму. Цифровая грамотность как элемент защиты пользователей - это первое, чем нужно обеспечить людей. Ограничить граждан в инвестировании невозможно, поэтому проще научить, объяснить, рассказать. Многие, к сожалению, не понимают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и ведутся на рискованные проекты, не понимая сути, которая за ними стоит. Казахстан в этом плане внушает большое уважение.

- Спасибо за интервью!



