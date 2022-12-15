Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Toǵyzqumalaq

15 Декабря 2022, 16:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты Toǵyzqumalaq. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает МИА «Казинформ».

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Toǵyzqumalaq – одна из древнейших казахских национальных игр, которая включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Настольная интеллектуальная игра призвана развивать логическое мышление.

За основу дизайна реверса монет взята традиционная форма игровой доски, которая использовалась в древности. На монетах из серебра надписи Toġyzqumalaq и числовое обозначение года чеканки выполнены из игровых шариков, покрытых позолотой. На монете изображено 162 шарика. Именно такое количество используется в игре. В центре реверса монет изображена орнаментальная розетка. Помимо этого, на них размещены надписи, обозначающие металл изготовления, пробу и массу.

На аверсе монет изображен Государственный герб Республики Казахстан в обрамлении орнаментальной розетки. Вокруг герба – надписи Qazaqstan Respýblikasy и Republic of Kazakhstan на государственном и английском языках, логотип НБК и обозначение номинала монет.

Монеты изготовлены:

- из серебра (с применением технологии точечного золочения, одностороннего оксидирования и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof и black-proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;

- из серебра (с применением технологии точечного золочения и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;

- из сплава мельхиор МН 25 массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 000 штук;

- из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в индивидуальной блистерной упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Фото: nationalbank.kz