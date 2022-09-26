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    14:49, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Национальными видами спорта занимаются 490 тысяч казахстанцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 8 спортклубов и 13 спортшкол по национальным видам спорта. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашей республике работают 8 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. В стране постоянно занимаются национальными видами спорта 490 тысяч человек. С целью развития национальных видов спорта, внесены поправки в Закон о физкультуре и спорте для внедрения национальных видов спорта в качестве обязательного компонента в организациях образования. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены четыре вида национального спорта. Это асық ату, тоғызқұмалақ, қазақ күресі и саятшылық», – сказал С.Ергалиев.

    Председатель комитета также отметил, что в IV Всемирных играх кочевников примут участие 49 казахстанских спортсменов по 5 видам спорта. Впервые в Играх примет участие женская сборная по борьбе.

    В ходе брифинга директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов озвучил свой прогноз по призовым местам для казахстанских спортсменов.







    Теги:
    Спорт Минкультуры
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