Национальными видами спорта занимаются 490 тысяч казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 8 спортклубов и 13 спортшкол по национальным видам спорта. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей республике работают 8 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. В стране постоянно занимаются национальными видами спорта 490 тысяч человек. С целью развития национальных видов спорта, внесены поправки в Закон о физкультуре и спорте для внедрения национальных видов спорта в качестве обязательного компонента в организациях образования. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены четыре вида национального спорта. Это асық ату, тоғызқұмалақ, қазақ күресі и саятшылық», – сказал С.Ергалиев.

Председатель комитета также отметил, что в IV Всемирных играх кочевников примут участие 49 казахстанских спортсменов по 5 видам спорта. Впервые в Играх примет участие женская сборная по борьбе.

В ходе брифинга директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов озвучил свой прогноз по призовым местам для казахстанских спортсменов.



















