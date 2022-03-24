Национальные виды спорта пропагандируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Изенды Карагандинской области аксакалы пропагандируют народное искусство для подрастающего поколения и приобщают к казахским национальным видам спорта. Из года в год увеличивается число сельской молодежи, привлекаемой к кокпару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Изенды почти каждый второй молодой человек может уверенно сидеть на седле. А некоторые из них популярны не только умением верховой езды, но и навыками по ловле лошадей. Шалма салу – кидать лассо на не приученных жеребят и взрослых лошадей задача не из лёгких.

«В отличие от ловли на укрюк (длинная палка с арканом в конце) шалма салу (кидать лассо) намного легче. С укрюком нужно будет немного побегать. Для шалма салу мы заказали качественные арканы в Алматы. Делаем кольцо в его центре так, чтобы нам было удобно. Эти узелки каждый завязывает так, как ему удобно. Еще учитываем расстояние до лошади», - говорит житель села Изенды Еркебулан Ибрай.

Не так-то просто словить намеченную лошадь. Особенно, если жеребец привык свободно пастись в поле. Однако, для Ерганата Тайжана, который с малых лет на седле, такая задача по плечу.

«Для меня нет разницы: дикая лошадь или приученная. Когда кидаю лассо и ловлю их, я никогда не отпускаю канат. Крепко держусь в седле и торможу свою лошадь. Тогда и пойманный жеребец не может увернуться. Вообще мне легче ловить, когда я сам верхом на лошади. И еще очень важно правильно крутить кольцо каната. Таким образом, я ловлю лошадей местных жителей по их просьбе. А они в свою очередь благодарят меня и благословляют», - говорит Ерганат Тайжанов.

В селе Изенды лошадей любят все, от мала до велика. Старшее поколение учит молодежь уверенно сидеть в седле и прививает им любовь к национальным видам спорта. А в праздники устраивают кокпар, аударыспак, «аламан байге».

Сельская молодежь каждый год празднует Наурыз национальными видами спорта. В том числе любят устраивать кокпар. Интерес к этой игре высок.

«Каждый аул гордится своими достижениями, а у нас есть свои спортсмены. В нашем ауле есть трехкратный чемпион по этому национальному виду спорта. Кроме того, в соревнованиях по району, области, наши спортсмены по аударыспак, кокпар всегда занимают первые позиции. С юных лет все катаются на лошадях, гуляют на улице, обучают друг друга спортивным играм», - рассказывает аким села Изенды Айдос Муратулы.

Подготовку лошадей на кокпар, аламан байге берет на себя местное ТОО. Меценат Канат Отарбаев постоянно оказывает поддержку землякам в состязаниях, потому что он знает, что популяризация национальных ценностей – это общий интерес.

«Основным направлением нашего хозяйства является овцеводство. Но в последние годы мы начали выращивать лошадей. Потому что, видим, что сельская молодежь начала интересоваться конным спортом, мы решили перейти на этот вид хозяйства. Чтобы молодежь из села не уезжала. У нас работают 20-30 молодых сельчан, которые получают стабильную заработную плату. А в свободное время ездят на лошадях, занимаются спортом», - говорит директор ТОО «Отанжар» Аслан Отарбаев.

В селе Изенды Нуринского района проживает более 700 человек. В населенном пункте созданы все условия для поддержания здорового образа жизни. В спортивном комплексе, построенном местным ТОО, молодежь может тренироваться бесплатно.

С марта в магазинах Изенды не продают алкогольные напитки. Безалкогольную сельскую инициативу жителей поддерживают и предприниматели. Теперь и стар, и млад переходят к здоровому образу жизни.