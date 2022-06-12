12 Июня 2022 18:00

Национальные сувениры из дерева создает ремесленник в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 61-летний Шаяхмет Заманов живёт в селе Чунджа Алматинской области. Всю свою жизнь он посвятил ремесленничеству, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я с детства любил делать разные поделки. Этому способствовали родственники со стороны матери, так как все они были мастерами по дереву. После окончания средней школы я мечтал поступить в лесохозяйственный факультет. Мне нравилось гулять по лесу, находить разные ветки и корни для изготовления поделки. Моя мечта сбылась - после окончания лесохозяйственного факультета в сельскохозяйственном институте в 1983 году, я начал работать в лесном хозяйстве», - рассказал он в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Однако на то, чтобы заниматься любимым делом Шаяхмету Заманову не всегда хватало времени.

«После образования Чарынского государственного национального природного парка я перешел работать туда. И здесь у меня появилась возможность полностью посвятить себя любимому делу, о котором мечтал всю жизнь. Национальный парк своими силами запустил сувенирный цех общей площадью 325 кв. м. Для дальнейшего развития мне помогли курсы, организованные ПРООН в РК в центре «Qazaq oner». Высококвалифицированные специалисты провели такой мастер-класс, что я ни разу не пожалел, что занимаюсь ремесленничеством», - поделился он.

Сейчас Шаяхмет Заманов со своими учениками занимается любимым делом. Они делают из подручных материалов разные сувениры для посетителей и туристов национального парка.

«Недавно у нас в нацпарке за счёт бюджета установили оборудование с цифровым управлением, а также закупили пилораму. Это облегчает нашу работу. У нас появилась возможность создавать на компьютере разные модели, узоры, резки. В день мы изготавливаем от 10 до 15 сувениров. Также делаем на заказ мебель и предметы из дерева», - сказал Ш. Заманов.

В национальном парке количество посетителей растет с каждым годом. Туристический сезон начинается в марте, и каждый посетитель покупает как минимум один сувенир. Цены на поделки варьируются от 1,5 до 3 тыс. тенге.

«Я рад, что имею возможность вносить свою лепту в развитие туризма и узнаваемость нашего национального парка за пределами страны», - подытожил Шаяхмет Заманов.