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Национальные проекты развития утвердили в Правительстве РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Октября 2021, 10:50
Национальные проекты развития утвердили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана утвердило национальные проекты развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Премьер-Министр Аскар Мамин, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам.

«Сегодня мы рассмотрели национальные проекты, которые 24 сентября 2021 года концептуально одобрены Главой государства на заседании Высшего совета по реформам. Национальные проекты разработаны в реализацию принятых в текущем году Общенациональных приоритетов, Национального плана развития и Стратегии национальной безопасности. Предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям Главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии Nur Otan», - сказал Премьер-Министр страны во время заседания Правительства.

«Приоритетная задача национальных проектов - дальнейшее укрепление стабильности и конкурентоспособности экономики, решение важных задач по улучшению качества жизни населения. В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций», - отметил Аскар Мамин.

В ходе заседания Правительство проголосовало за соответствующие проекты постановлений. В свою очередь Аскар Мамин поручил обеспечить необходимую координацию и качественную реализацию национальных проектов.


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