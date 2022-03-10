РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:29, 09 Март 2022 | GMT +6

    Национальные казахские костюмы носят работники детсадов и школ в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области накануне Наурыз мейрамы работники школ и детских садов начали носить казахские национальные костюмы. Организаторы надеются, что носить красивую казахскую одежду не только в Наурыз станет традицией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Работники школ и детских садов Павлодарской области начали носить национальные костюмы казахского народа в целях популяризации традиций, культуры и значения национальных костюмов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Организаторы надеются, что носить казахскую, богато украшенную одежду не только в Наурыз, но и на работе, в школе, на различных официальных и неформальных собраниях и в других местах станет традицией.

    «Самая красивая одежда – это одежда твоей нации», - говорили великие люди. Ни вид, ни модель национальной одежды казахского народа не уступали по красоте ни одному костюму других народов. Его художественные образцы представлены в этнографических музеях и выставках мира», - сказали в управлении образования Павлодарской области.

    «В национальной культуре одежда в разные годы была подарком, памятником, определённым знаком в дипломатических отношениях. Например, подарить лошадь или шапан считается знаком уважения», - говорят инициаторы акции.


    Теги:
    Культура Регионы Казахстана Наурыз Общество Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!