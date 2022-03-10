Национальные казахские костюмы носят работники детсадов и школ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области накануне Наурыз мейрамы работники школ и детских садов начали носить казахские национальные костюмы. Организаторы надеются, что носить красивую казахскую одежду не только в Наурыз станет традицией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Работники школ и детских садов Павлодарской области начали носить национальные костюмы казахского народа в целях популяризации традиций, культуры и значения национальных костюмов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Организаторы надеются, что носить казахскую, богато украшенную одежду не только в Наурыз, но и на работе, в школе, на различных официальных и неформальных собраниях и в других местах станет традицией.

«Самая красивая одежда – это одежда твоей нации», - говорили великие люди. Ни вид, ни модель национальной одежды казахского народа не уступали по красоте ни одному костюму других народов. Его художественные образцы представлены в этнографических музеях и выставках мира», - сказали в управлении образования Павлодарской области.

«В национальной культуре одежда в разные годы была подарком, памятником, определённым знаком в дипломатических отношениях. Например, подарить лошадь или шапан считается знаком уважения», - говорят инициаторы акции.