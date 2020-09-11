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Национальные ценности казахского народа происходят из аула – Али Бектаев

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Сентября 2020, 17:14
Национальные ценности казахского народа происходят из аула – Али Бектаев

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев встретился с представителями общественности Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Бектаев рассказал о работе партии по пропаганде национальных ценностей, ведущейся в течение ряда лет, а также о планах на будущее.

«Национальные ценности казахского народа происходят из аула. Партия «Ауыл» с 2016 года организует литературный онлайн-конкурс «Ауылым алтын тұғырым». В нем приняли участие уже более 100 литераторов. Особенно активно участвует молодежь. Ежегодно из отправленных на конкурс произведений отбирались лучшие. В результате был издан трехтомный сборник «Алтын тұғыр». Объем лучших произведений на тему аула, включая работы этого года, составил 12 томов», – сказал А.Бектаев.

Участники встречи говорили о необходимости пересмотра национальных ценностей, о том, что новое время рождает новые тренды, новые требования.

В частности, общественный активист, медиа-менеджер Ануар Бимагамбет считает, что для пропаганды национальных ценностей любой человек должен сам жить в соответствии с этими ценностями.

«Сейчас ставится условие, что само понятие «нация» должно пониматься по-другому. Каждое государство, формируя национальную идеологию, отдает приоритет национальным ценностям, потому что она оказывает прямое влияние на независимость государства. Этот вопрос может обсуждаться лишь в государствах, которые сохранили свою модель, культурную цивилизацию, национальные особенности. К национальным ценностям нельзя относиться, как к культурно-материальному наследию. Каждый казахстанец должен беречь национальные ценности, жить, увязывая их с требованиями современности», – сказал А. Бимагамбет.


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