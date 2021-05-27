Национальную стратегию открытых данных предложили разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев предложил разработать Национальную стратегию открытых данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий шаг в развитии Казахстана в политике открытости, транспарентности является переход от понимания «доступ к информации» к понятию «доступ к данным». Нам бы хотелось в дальнейшем в области госполитики видеть больше трендов в отношении предоставления возможности доступа к данным в машиночитаемом виде для того, чтобы можно было их анализировать и получать новую ценность. Есть полное понимание у уполномоченного органа», - рассказал в ходе заседания Комитете по вопросам доступа к информации МИОР РК Рахим Ошакбаев.

Также он отметил необходимость создания Национальной стратегии открытых данных, как это принято в других странах.

«Возможно в течение ближайшего года-двух мы созреем к пониманию необходимости разработки Национальной стратегии открытых данных, как этим сейчас занимаются передовые страны ОЭСР. Пока мы далеки от всего этого, нет необходимой коалиции, в первую очередь, в государственных уполномоченных органах. Но мы со своей стороны, как неправительственная организация, готовы внести свой вклад и поддержать начинание», - добавил Р. Ошакбаев.

Напомним, в Казахстане готовят отчет о состоянии доступа к информации.

Документ составлен по итогам 2020 года и включает в себя ретроспективный анализ развития сферы доступа к информации в Казахстане с момента принятия закона в 2015 году. Целью документа является информирование общества о реализации закона о доступе к информации.