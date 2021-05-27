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    14:59, 27 Май 2021 | GMT +6

    Национальную стратегию открытых данных предложили разработать в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев предложил разработать Национальную стратегию открытых данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий шаг в развитии Казахстана в политике открытости, транспарентности является переход от понимания «доступ к информации» к понятию «доступ к данным». Нам бы хотелось в дальнейшем в области госполитики видеть больше трендов в отношении предоставления возможности доступа к данным в машиночитаемом виде для того, чтобы можно было их анализировать и получать новую ценность. Есть полное понимание у уполномоченного органа», - рассказал в ходе заседания Комитете по вопросам доступа к информации МИОР РК Рахим Ошакбаев.

    Также он отметил необходимость создания Национальной стратегии открытых данных, как это принято в других странах.

    «Возможно в течение ближайшего года-двух мы созреем к пониманию необходимости разработки Национальной стратегии открытых данных, как этим сейчас занимаются передовые страны ОЭСР. Пока мы далеки от всего этого, нет необходимой коалиции, в первую очередь, в государственных уполномоченных органах. Но мы со своей стороны, как неправительственная организация, готовы внести свой вклад и поддержать начинание», - добавил Р. Ошакбаев.

    Напомним, в Казахстане готовят отчет о состоянии доступа к информации.

    Документ составлен по итогам 2020 года и включает в себя ретроспективный анализ развития сферы доступа к информации в Казахстане с момента принятия закона в 2015 году. Целью документа является информирование общества о реализации закона о доступе к информации.


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