Национальную систему прослеживаемости импортных товаров внедрят в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрение механизма прослеживаемости оборота товаров странами ЕАЭС будет осуществляться поэтапно. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспонедент МИА «Казинформ»

Мажилис на пленарном заседании рассмотрел и одобрил проект закона «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

«Положения Соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. Срок прослеживаемости составляет пять лет. Каждое государство должно будет создать Национальную систему прослеживаемости, а также обеспечить контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документах. Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено», - сказал Алихан Смаилов, представляя законопроект.

Соглашением определены требования по обмену информацией по прослеживаемости между государствами-членами Таможенного союза. Такой обмен, по словам Алихана Смаилова, будет осуществляться на регулярной основе посредством интегрированной информационной платформы ЕАЭС.

«Внедрение механизма прослеживаемости оборота товаров является основополагающей задачей для реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года и будет осуществляться поэтапно. По истечению 12 месяцев после ратификации Соглашения всеми государствами-членами будет запущен пилотный проект. По результатам пилотного проекта будет принято решение о переходе к постоянному функционированию системы прослеживаемости. Реализация Соглашения не потребует выделения средств из республиканского бюджета», - добавил глава Минфина.

Соглашение подписано 29 мая 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Нур-Султане главами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).