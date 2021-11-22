Национальную оперу «Алпамыс» представят в стиле фэнтези

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Премьеру года» готовит театр «Астана Опера» к 30-летию Независимости Казахстана. Героическая опера «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева на либретто Каукена Кенжетаева будет представлена при содействии Министерства культуры и спорта 3 и 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

С пектакль пройдет в постановке лауреата Государственной премии Республики Казахстан, народного артиста РФ, знаменитого режиссера Юрия Александрова.

В постановочную группу также вошли: дирижер – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, консультант режиссера – Найля Рахмадиева. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Сценографы и художники по костюмам – заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. Хореографы – заслуженные деятели Казахстана Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева. Директор оперной труппы – заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов.

Внимание творческой команды привлек не только сюжет оперы, посвященный национальному эпическому герою Алпамыс-батыру, но и стройная музыкальная драматургия этого произведения, которое воспевает любовь и борьбу казахского народа за счастье, свободу и родную землю.

«В этом смысле считаю музыку Е. Рахмадиева удивительной, проникающей в душу зрителя. Важнейший тезис будущего спектакля в том, что образ Матери-Земли вмещает в себя все горести и радости казахского народа, его подвиги и слезы, любовь и мечты. Мне стало понятно, что она – кульминационный центр всего действия, на котором будет поставлен спектакль. Мать-Земля оплакивает погибших, воспевает героев и уничтожает врагов, погребая под собой, унося их в бездну. В работе с художниками мы стремились выразить грандиозность этого образа, занимающего всю сцену. Так появляется гигантский холм, гора, кратер вулкана, который венчает фигура артистки. По моему замыслу, спектакль должен идти нон-стоп, как единый поток сознания и эмоции. Нельзя забывать и о том, что история Алпамыса основана на мифологии, в которой присутствуют сказочные персонажи – колдунья Мыстан, ее сын – Человек-животное Тазша, коварные прислужницы темных сил. Надеюсь, будет интересен контраст фантазийных сцен с роскошеством дворцов Тайшик-хана», - рассказывает режиссер-постановщик Юрий Александров.

«Жанр, который мы определили с художниками, – фэнтези. Параллельно с чудесами и превращениями на сцене кипят поистине шекспировские страсти. К примеру, образ Тайшык-хана – это трагедия человека, убившего собственную дочь. Исполнителю к этой сцене нужно подойти очень тонко, скрупулезно. Алпамыс же выписан очень романтично, я бы сказал, задушевно. Он не только виртуозно владеет оружием, но и горячо и преданно любит. Это ведь тоже типично казахская тема – любящий воин, любящий богатырь», - поделился Юрий Александров.

В репетиционных залах уже идет постановочный процесс. Партию Алпамыса готовят Расул Жармагамбетов, Ержан Саипов и Талгат Галеев. Образ Гүлбаршын воплотят Жамиля Джаркимбаева, Айгуль Ниязова, Жаннат Бактай, Айзада Капонова. Ана (Мать-Земля) – Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова. Тайшық хан – Шынгыс Расылхан, Жанат Шыбыкбаев, Болат Есимханов. Қаракөз – Салтанат Ахметова и Асем Сембина. Жырау – Ерлан Рыскали, Хайдар Мустапин, Мыстан – Бибигуль Жанузак, Гульжанат Сапакова. Кейқуат – Аблай Бекен, Алихан Зейнолла. Қараман – Беимбет Танарыков, Ерулан Камел, Ұлтан – Ерулан Камел, Рамзат Балакишиев.

В театре отметили, что «Астана Опера» продолжает реализацию главной цели – пополнять репертуар шедеврами национального оперного искусства.



