Национальную игру «Бес асық» развивают в ауле Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бес асык - казахская национальная игра. Вид спорта, который не смотрит ни на весовые категории, ни на рост спортсмена. Игра закаляет нервную систему ребенка, совершенствует его память, учит точности. Можно играть как в команде, так и по одиночке. Всего игрок должен пройти 15 этапов. Виктория Естремская играет в эту национальную игру с 12 лет. Предпочитает больше внимания уделять асыкам, чем украшениям. Даже признается, что любит их красить.

«Мне было интересно, когда другие девушки играли. Мечтала, что буду играть также. Поначалу было сложно. Пальцы болели от того, что асыки бились об них. Сейчас уже привыкла. Во время игры появляется спокойствие. Эта игра развивает остроту зрения», - говорит она.

По словам Виктории, задача игры «Бес асық» не из легких. Вес одного асыка должен составлять от 8 до 13 граммов, в зависимости от возраста ребенка. На каждом этапе также важно учитывать правило.

«Первый этап называется бірлік. Потом мы собираем другие асыки, подбрасывая главный асык - сақа. Асыки не должны касаться друг друга. В самом конце ставим сақа посередине», - рассказала Виктория Естремская.

В Карагандинской области возродили казахскую национальную игру – бес асык в селе Игенды. Дополнительный кружок в средней школе был открыт в 2014 году. Теперь есть лига, которая состоит из учеников разного возраста. Тренер Мурат Акзамов развивает национальную игру уже несколько лет. Сегодня его ученики уже достигли больших успехов.

«Когда сообщили, что в программу спортивных игр введут этот вид, мы решили всесторонне изучить его и научить детей», - отметил тренер Мурат Акзамов.

Игра «Бес асық» в ближайшее время войдет в программу Азиатских игр. Поэтому тренер говорит, что будут продолжать приучать детей к этому виду спорта, потому что в такие игры казахские дети почти не играют.

Возобновляется статус национальных игр, развивается национальное наследие. В частности, игра «Бес асык» набирает обороты и меняется по-новому. Причина – повышенный интерес среди молодежи.