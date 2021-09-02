Национальную геологическую службу создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создана Национальная геологическая служба. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой. На сегодня страны с развитой минерально-сырьевой базой работают над созданием условий привлечения инвестиций в геологию и недропользование. В этом направлении ведется активная работа. Можно сказать, что основой при привлечении инвестиций является качественная геологическая информация», - сказал Магзум Мирзагалиев.

В этой связи, как сообщил министр, будет создана Национальная геологическая служба.

«Данная служба будет работать на принципе «единого окна». В результате инвестор получит качественную информацию в современном формате с построением трехмерных моделей недр территории страны. Кроме того, это даст возможность объединить усилия фундаментальной, прикладной науки и производства», - пояснил Магзум Мирзагалиев.



