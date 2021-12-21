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Национальную геологическую службу планируют создать в Казахстане

21 Декабря 2021 19:55
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Национальную геологическую службу планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальную геологическую службу планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях расширения доступа инвесторов к качественной геологической информации, по поручению Главы государства, нами ведется работа по созданию Национальной геологической службы на базе наших подведомственных организаций путем слияния ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ»» и АО «НКГ «Казгеология»», - прокомментировал в ходе пресс-конференции министр экологии, геологии и природных ресурсов.

По словам министра, служба позволит сократить время на получение качественной геологической информации и обеспечит ее хранение и предоставление в соответствии с международными стандартами.

«Глава государства в своем Послании также поручил создать открытую цифровую базу геологической информации. Мы приступили к разработке информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Система будет являться единым окном для инвесторов путем получения доступа к электронной базе геологической информации. На текущий момент разработаны ряд бизнес-процессов. Информационная система будет введена в эксплуатацию в 2022 году», - проинформировал глава ведомства.



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#Инвестпроекты   #Экология   #Экономика   #Геология  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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