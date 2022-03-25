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    14:56, 25 Март 2022 | GMT +6

    Национальную электрическую сеть модернизируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд проектов по вводу источников генерации реализуют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что энергосистема республики сталкивалась с проблемой дефицита электроэнергии и в прошлые годы – в период 2007-2012 годов также наблюдался дефицит электроэнергии. В качестве ответной меры была принята программа «Тариф в обмен на инвестиции» с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. В результате был устранен возникший дефицит и создан среднесрочный резерв мощности путем: ввода 1,2 ГВт новых мощностей, восстановления 1,7 ГВт мощностей», - сказал министр энергетики Болат Акчулаков.

    По словам министра, в настоящее время существует необходимость усиления действующих механизмов поддержки сектора генерации.

    «В целях проведения качественных ремонтных работ для поддержания энергетической инфраструктуры требуется повышение предельного тарифа на мощность в рамках рынка мощности. Для полноценной реализации, предлагаемых мер, будет усовершенствована система контроля за качеством проводимых ремонтных работ, путем наделения Министерства энергетики соответствующей компетенцией и введения встречных обязательств со стороны энергопроизводящих организаций», - отметил Болат Акчулаков.

    Как рассказал министр, для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии реализуются ряд проектов по вводу источников генерации.

    «В частности, в рамках рынка мощности заключен ряд инвестиционных соглашений, что позволяет существующим станциям провести модернизацию и реконструкцию своих мощностей. На сегодня реализуются проекты, которые позволят с 2022-2025 годы ввести 1 733 МВт с общим объемом инвестиций свыше 491 млрд тенге», - сказал Болат Акчулаков в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Глава ведомства отметил, что ведется реализация проектов по строительству блока 3 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомлекса. В 2022 году планируется проведение аукционных торгов по проектам маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт.

    «Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему», - рассказал Болат Акчулаков.



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