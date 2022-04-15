Национальную электрическую сеть Казахстана ожидает кардинальная модернизация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «KEGOC» приступает к разработке прогнозной модели развития Национальной электрической сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Министерством энергетики страны утвержден прогнозный баланс электрической энергии и мощности Единой электроэнергетической системы Казахстана (ЕЭС) до 2035 года. Для покрытия перспективного энергопотребления в ЕЭС республики к 2035 году планируется ввести порядка 17,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Их структура представлена различными технологиями и местами их размещения. В связи с этим АО «KEGOC» сообщило о том, что приступает к разработке прогнозной модели развития Национальной электрической сети.

«Масштабная модернизация Национальной электрической сети должна быть синхронизирована с вводом новых генерирующих мощностей, обеспечивая необходимые межрегиональные и межгосударственные перетоки электрической энергии», - отметили в компании.

Как пояснили в АО «KEGOC», будущая конфигурация Национальной электрической сети, используя современные технологии Smart Grid, должна обеспечить энергетическую безопасность страны, создавая условия объединения западной энергетической зоны с ЕЭС Казахстана, усиления южной энергетической зоны с возможностью работы, при необходимости, раздельно от объединенной энергосистемы Центральной Азии, широкомасштабное вовлечение в энергобаланс возобновляемых источников энергии западного, восточного и южного регионов страны, включая уникальный ветровой потенциал Джунгарских ворот и Шелекского коридора путем строительства необходимой сетевой инфраструктуры и внедрения систем аккумулирования энергии.

Ранее сообщалось о том, что масштабный техаудит энергоисточников проводят в Казахстане.



