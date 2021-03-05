Национальной премией ADAM BOL награждён житель Темиртау за спасение жизней

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Лауреатом Первой глобальной казахстанской премии ADAM BOL AWARDS стал житель Темиртау Александр Шахов. Учредитель премии - младшая дочь Первого Президента Казахстана Алия Назарбаева. ADAM BOL («Будь человеком!») посвящена благородным поступкам и подвигам простых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша премия позволит любому человеку стать известным на всю страну благодаря геройскому человеческому поступку. Тем самым подать наилучший пример другим людям, зажечь их сердца, сподвигнуть на отзывчивость и доброту. Наша премия - это не только награда и признание, это большая народная благодарность», - написала Алия Назарбаева в своём Instagram-аккаунте.

От своего имени каждого из 12 победителей она наградила денежной премией в размере миллиона тенге.

Напомним, весной 2016 года промышленные альпинисты Александр Шахов и Андрей Лобов выполняли по контракту фасадные работы в Атырау. Мужчины услышали крик и почувствовали запах гари. Не растерявшись, бросились на помощь. Как оказалось, горела квартира на восьмом этаже и в ней были люди - маленький ребёнок и женщина. Открыть входную дверь у альпинистов не получилось. Тогда Александр спустил с крыши аркан до уровня окна и взял из рук молодой мамы малыша. Затем ещё одной верёвкой обвязал женщину. Так она смогла выбраться из задымлённой квартиры - стоя на краю подоконника, ждала пожарных вместе со своим спасителем. Андрей Лобов всё это время страховал друга и пострадавших.

Эта история всколыхнула весь Атырау. Многие средства массовой информации рассказали об этом случае. На вопрос журналистов: «Не было ли мысли об опасности для себя?» - мужчины ответили просто: «О чём тут думать? Надо было людей спасать».

Трансляция церемонии награждения лауреатов Первой глобальной казахстанской премии ADAM BOL пройдёт 6 марта.