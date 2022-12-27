Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Национальной академии наук РК вернули государственный статус

27 Декабря 2022, 09:39
Национальной академии наук РК вернули государственный статус

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В числе основных предметов деятельности НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» определены:

- выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;

- координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;

- координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

- проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

- проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

- издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

- участие в популяризации науки и др.

Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств.

1 июня т.г. на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков Правительством была создана Государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.


Фото: voxpopuli.kz


Новости по теме
Прогулки по снегу повышают самооценку - ученые
Квалифицированных геологов не хватает Казахстану
NASA запустила спутник для исследования водной поверхности Земли
Теги:
Читайте также
Соцполитика перейдет от заявительной формы в проактивный формат – Алихан Смаилов
Цифровые центры занятости сформируют в Казахстане
Идет затягивание процессов - Алихан Смаилов о канализационных очистных сооружениях
Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики - Тамара Дуйсенова
157 школ и детсадов подключили к центру оперативного управления полиции в Атырауской области
Вторую серебряную кнопку от YouTube получил проект Мектеп OnLine
Педагогические идеи 67 учителей признали лучшими в Казахстане
Более 850 новобранцев Вооруженных сил дали клятву на верность Родине
Новости партнеров
Популярное
1 Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане
2 Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
3 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
4 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
5 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане

Лента новостей